Estrazione per Anis Hannachi, il fratello del killer di Marsiglia

L'arresto è stato convalidato nell'udienza alla Corte d'Appello di Bologna e Anis Hannachi, fratello dell'uomo che a Marsiglia ha ucciso due donne a colpi di coltello alla stazione di Saint-Charles di Marsiglia, non si è opposto all'estradizione.

Il tunisino sarà ora mandato in Francia, secondo quanto racconta l'agenzia Ansa. E se non è ancora chiaro in che tempi sarà mandato oltreconfine, gli ambienti giudiziari parlano di una scelta - quella di non dire "no" al trasferimento - che non è comune.

In Francia è sotto accusa e secondo gli inquirenti italiani, che lo hanno fermato a Ferrari, Anis "aveva costanti contatti con la Francia" e sarebbe stato lui a "provocare la radicalizzazione del fratello". Nel 2014 era arrivato con un barcone sull'isola siciliana di Favignana, dopo avere combattuto in Siria e in Iraq con il sedicente Stato islamico (Isis).

A chi indaga non risultano legami tra il tunisino ed elementi estremisti presenti sul territorio italiano.