Europa League, ultrà nazisti scatenati: morto un agente

Un poliziotto è morto dopo essere stato coinvolto in alcuni scontri nei pressi dello stadio San Mames a Bilbao. Le violenze si sono verificate prima del ritorno dei sedicesimo di finale in Europa League fra l'Athletic e lo Spartak Mosca. In particolare a scontarsi sarebbero stati 150 tifosi russi e la franca più estrema del tifo basco,l'Herri Norte. "Possiamo confermare la morte di Inocencio Arias Garcia", ha dichiarato un portavoce della Ertzaintza, la polizia regionale basca, senza però confermare quanto riportato da alcuni media, ovvero il fatto che l'agente sarebbe morto a causa di un attacco cardiaco.Per il medico legale, infatti, non risulta alcun contatto diretto contro l'agente deceduto "Cinque persone sono state arrestate, non sappiamo al momento se siano tutti dei tifosi dello Spartak ma molti di loro sono russi". Secondo una prima ricostruzione i tifosi hanno lanciato dei fumogeni e anche dei bidoni della spazzatura, colpendo anche la polizia.

L'Athletic Bilbao e lo Spartak Moscow si sono affrontati giovedì sera nella tappa di ritorno di Europa League, una settimana dopo la vittoria per 3-1 del club basco nell'andata.