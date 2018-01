"Fa più errori dei bambini": maestra rimossa dalla classe

"La maestra non è adeguata. Commette troppi errori, più dei bambini". Per questo motivo i genitori degli alunni di una classe delle elementari di Casciana Terme Lari, in provincia di Pisa, sono andati a riprendere i propri figli prima dell'ultima ora di lezione.

Come racconta La Nazione, la protesta dei genitori è iniziata all’avvio dell’anno scolastico. Fin da subito, mamme e papà avevano trovato nelle correzioni dei compiti dei figli numerosi errori: invece di correggere gli sbagli degli alunni, la docente peggiorava la situazione inserendo suoi strafalcioni.

Le famiglie si sono rivolte quindi al dirigente scolastico, il professor Gianluca La Forgia. Il preside non ha perso tempo e, dopo aver constatato la gravità dei fatti, poco prima delle vacanze di Natale ha retrocesso la docente al ruolo di maestra d'appoggio con orario suddiviso non più su una ma su quattro classi di diverse sezione.

Questa decisione però ha aumentato nei giorni il disagio, fino a sfociare nella nuova protesta: i genitori sono andati a ritirare a scuola i figli prima dell'ultima ora di lezione, quella della "discussa" insegnante.

La reazione