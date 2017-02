Fabio Di Lello e le foto de "Il Gladiatore"

Nel delitto di Vasto ci sono alcuni dettagli che annunciavano una imminente vendetta da parte di Fabio Di Lello nei confronti di Italo D'Elisa. Piccoli sintomi di un desiderio vendicativo maturato nel tempo. Di Lello di fatto ha più volte lasciato intendere sul suo profilo Facebook che qualcosa prim o poi sarebbe accaduto. E ora quella sua foto de "Il Gladiatore" postata sulla sua bacheca lascia intendere molte cose.

La scena condivisa da Di Lello è quella in cui Massimo Decimo Meridio torna dalla guerra e scopre che la sua famiglia non esiste più trucidata dai suoi ex compagni dell'esercito romano. Una scena chiave in quel film che di fatto avrebbe poi spalancato le porte al desiderio di vendetta da parte di Massimo che da lì a poco si sarebbe trasformato in vendetta tutto il dolore provato da "il Gladiatore". Una storia in cui probabilmente Di Lello ha rivisto la sua vicenda personale e purtroppo il finale è stato quasi identico...