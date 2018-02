Fabrizio Corona, parla don Mazzi: "L'hanno rovinato in carcere"

Don Mazzi ha parlato della scarcerazione di Fabrizio Corona. Prima a Telelombardia e poi a Sabato Italiano: " L'hanno rovinato mettendolo in galera " ammette il sacerdote senza mezzi termini.

Idee chiare su Corona

" Io l'ho seguito per molto tempo e ho sperato, invece me l'ha fatta. Spero che stavolta sia quella buona " afferma Don Mazzi, che l'ex re dei paparazzi l'ha conosciuto bene durante il suo affidameto nella comunità Exodus prima del rientro in carcere. " Aveva un carattere difficile - spiega il don - ma poteva essere aiutato. L'hanno rovinato mettendolo in galera ".