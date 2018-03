Fabrizio Corona scatta una foto in manette per pubblicizzare un brand. Scatta la polemica

Fabrizio Corona è uscito dal carcere da pochi giorni e fa già parlare di sé. L'ex re dei paparazzi è stato infatti criticato per aver aver utilizzato i social network dopo che il giudice glielo ha vietato espressamente.

Corona, come risulta da alcune immagini pubblicate su Instagram, ha posato in manette con indosso una felpa con la scritta "Adalet", ovvero il suo nuovo brand. Il nome, come riporta Il Messaggero, prende spunto da un gruppo di protesta turco e significa "giustizia". Nella didascalia appare poi questa scritta: "Combatti semrpre a testa alta per i Tuoi Diritti".

Sul web è scoppiata una polemica ma Corona si è subito difeso, dicendo che a pubblicare le foto sarebbero state alcune persone del suo staff, e non lui in persona. "Grande uomo di marketing", ha commentato qualcuno. "Ma non doveva non usare i social?", si domanda un altro. Insomma, la dura legge sul marketing non guarda in faccia nessuno, ma a quanto pare neanche Corona guarda in faccia lei.