"Fai pure tu la maturità?" Ironia web sulla Fedeli

Latino al Liceo classico, Matematica allo Scientifico, Economia aziendale per l’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing degli Istituti tecnici, Tecniche professionali dei servizi commerciali per l’indirizzo Servizi commerciali degli Istituti professionali. Sono alcune delle materie scelte per la seconda prova scritta della Maturità 2017, annunciate dalla Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Valeria Fedeli, con un video lanciato sulla pagina Facebook e sui social del Ministero. Ma la scelta di usare i social per annunciare le materie si è rivelata un boomerang. Infatti in tanti, soprattutto tra gli studenti, non hanno dimenticato le polemiche legate ai titoli di studio del Ministro. E così nei commenti che accompagnano la clip della Fedeli ci sono diversi studenti che hanno preso in giro con qualche battuta la Fedeli. "Forza Ministro che quest'anno la prende anche Lei la Maturità!", "Titolo di studio battesimo ed è ministro dell'istruzione.. bell'esempio per questi ragazzi!!", sono alcuni dei commenti. E ancora: "Ma una con la laurea caro ministero non ve la potevate scegliere?", "Invita gli studenti a consolidare la propria preparazione... proprio quella che non ha consolidato lei ministro eh". Insomma la Fedeli deve fare i conti con i ragazzi che in ansia per la maturità avrebbero preferito avere qualche consiglio da un ministro "più preparato...".