Falla telematica in Gb, donne saltano lo screening per tumore al seno: 270 morti

Un vero e proprio tragico errore che potrebbe aver causato la morte di circa 270 persone. A rivelarlo è stato il ministero della Salute britannico. Circa 450mila donne non si sarebbero sottoposte allo screening mammografico per il tumore al seno. Il tutto per una falla nell'algoritmo informatico predisposto per questo tipo di test e che è fondamentale per il fronte della prevenzione. Per un prblema tecnico i dati di queste donne sono andati persi e di conseguenza in tante non hanno potuto effettuare il controllo come ha dichiarato il ministro della Salute britannico, Jeremy Hunt. Successivamente il titolare del dicastero della Salute si è scusato per il "grave fallimento".



Dopo questa comunicazione è già stata avviata una indagine indipendente per accertare le modalità in cui si è venuta a creare questo tipo di falla. "Tragicamente è probabile che ci siano alcune persone tra le 450 mila che sarebbero vive oggi se non ci fosse stato l’errore", ha riconosciuto il ministro. Infatti dati alla mano tra queste 450mila che avrebbero saltato lo screening, circa 135 o nella peggiore delle ipotesi, 270, potrebbero aver perso la vita.