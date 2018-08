Macedonia, famiglia sterminata nella notte

Famiglia uccisa nella notte in Macedonia, più precisamente a Debar, cittadina ai confini con l’Albania. Erano partiti dal Friuli, dove risiedevano, per assistere a un matrimonio.

Il padre, Amid Pocesta di anni 55, la moglie Nazmije 53enne e la figlia Anila, di soli 14 anni, sono stati trovati dissanguati in camera da letto. Erano residenti a Sacile, in Friuli, ma provenienti dalla Macedonia. L’uomo lavorava come operaio, e la moglie, abbandonata la sua laurea in Chimica per necessità, aveva trovato impiego come donna delle pulizie.

Genitori di due ragazze, erano scappati dalla guerra e avevano scelto l’Italia per ricominciare a vivere. E dare soprattutto una possibilità alle loro figlie. La maggiore è scampata alla tragica morte, perché rimasta a casa per motivi di lavoro. La secondogenita Anila invece, era partita con i suoi genitori per una vacanza in occasione del matrimonio nel Paese d’origine.

Intervistati dalla televisione macedone, i parenti a Debar, hanno raccontato piangendo che era “una famiglia tranquilla, buona, che ha lavorato trenta anni all’estero. Non capiamo perché qualcuno abbia voluto ucciderli”. La sera precedente il ritrovamento, Amid e famiglia non si sarebbero presentati ai festeggiamenti, e il telefono dell'uomo sarebbe suonato continuamente a vuoto. Il giorno del matrimonio i parenti, preoccupati per non essere riusciti a parlare con Amid, si sono recati nell’abitazione. La porta era chiusa e nessuno ha risposto al campanello. Un cugino ha così deciso di entrare da una finestra aperta e ha fatto la macabra scoperta. I tre corpi giacevano senza vita, in un lago di sangue.

Subito è stata chiamata la polizia. Secondo le prime indagini, qualcuno sarebbe entrato dalla finestra verso le 3 di notte e avrebbe sparato ai tre sfortunati. I vicini, parenti della coppia, non avrebbero sentito alcun rumore provenire dall’abitazione. Gli agenti stanno indagando tra parenti e amici. Sarebbero già state perquisite diverse case appartenenti a familiari delle vittime.