Dopo la famiglia vogliono cancellare l'innamoramento

In tutto l'Occidente si sta diffondendo un'ideologia composta da due parti. La prima afferma che la sessualità è ormai svincolata tanto dalla procreazione come dall'amore e costituisce una fonte di piacere che possiamo ottenere quando vogliamo e con qualsiasi persona. Essa non è più regolata da divieti, doveri e obblighi giuridici e morali, ma è un atto libero che tende a entrare sempre più nella sfera del gioco, dello svago, del divertimento. Campi che non hanno affatto bisogno dell'amore. Essa, inoltre, può essere potenziata da farmaci, droghe o oggetti erotici.

La seconda parte di questa ideologia sostiene che noi non dobbiamo legarci affettivamente ad altre persone perché queste acquistano un potere su di noi, possono farci soffrire lasciandoci, trascurandoci, facendoci diventare gelosi. Inoltre, se noi siamo buoni e generosi, ci sentiremo male nel vederle soffrire e proveremo senso di colpa se non saremo in grado di aiutarle come vorremmo. Perciò è meglio non avere rapporti amorosi duraturi. Bisogna invece cercare il piacere dove lo si trova e cambiare partner, fare esperienze diverse.

Questa ideologia sta compiendo dei disastri emotivi. Una ragazza, o un ragazzo, che si innamora, si apre fiduciosa all'amato, gli dona la sua anima e il suo corpo aspettando di essere ricambiata con la stessa dedizione totale. E, invece, trova uno che ha paura di legarsi, che vuole essere libero e andrà con le altre. Perciò la lascerà e dalla sua sofferenza, dalla sua delusione sorgerà anche in lei la paura dell'amore e non riuscirà più ad abbandonarsi serena. Dopo numerose esperienze di questo tipo entrambi si guarderanno con sospetto. È lenta la riconquista della fiducia.

Ma l'essere umano non è fatto per vivere senza legami, esso è nato per vivere in una comunità da cui ricava un senso di appartenenza e di protezione. Ha bisogno di radici personali, famigliari, sociali e politiche. L'uomo senza radici, senza legami, senza doveri, si scopre solo e infelice. E, infine, ogni essere umano ha bisogno di amare e di essere amato in modo esclusivo come individuo, cosa che avviene solo nell'innamoramento. È l'innamoramento che la nuova ideologia vuole cancellare, ma non ci riuscirà.