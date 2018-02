Far west a Pisa: uomo in moto spara e ferisce 5 persone

Far west alla periferia di Pisa, dove - come racconta la Nazione - una persona in moto ha sparato e ha ferito quattro persone.

La sparatoria sarebbe avenuta in piazzale Donatello, nel quartiere popolare del Cep. Sembra che un ragazzo stesse facendo evoluzioni con la sua motocicletta. Ne sarebbe nato un diverbio con dei passanti che l'hanno rimproverato nella zona del bar Tirreno. Così il giovane avrebbe estratto una pistola di piccolo calibro con la quale avrebbe esploso alcuni colpi. Poco dopo sarebbe tornato con un'altra arma e ha fatto nuovamente fuoco prima di fuggire di nuovo a bordo di un'auto.

"È arrivato dicendo che voleva il casco della moto, ma il casco era su un tavolino", racconta un testimone, "Poi ha improvvisamente cominciato a sparare all'impazzata. E ne ha colpiti quattro". "All'inizio ha tirato fuori una scacciacani", raccontano altri testimoni, "Poi è tornato poco dopo con una pistola vera e propria ed ha cominciato a sparare ad altezza uomo".

Il motociclista - un giovane di origini sarde residente a Pisa - è ricercato, mentre i cinque feriti sono stati portati al pronto soccorso, ma non sarebbero in gravi condizioni.