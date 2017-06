Far West a Sanremo: sassaiola tra immigrati

Una violenta sassaiola nel centro storico di Sanremo, in cui spuntano anche coltellacci da cucina e forse qualche mannaia. E' l'ennesima atto di una feroce guerra tra spacciatori per la suddivisione del territorio. Contrasti che si sono acuiti, dopo la recente operazione antidroga "Porta a Porta" dei carabinieri, che ha portato in carcere diversi pusher nordafricani, determinando forse uno squilibrio e un vuoto tra i vertici delle organizzazioni. Una situazione che, tuttavia, sta scappando di mano, con un susseguirsi di aggressioni e accoltellamenti. Il video pubblicato su Facebook è diventato subito virale. Si notano le due bande di magrebini che si rincorrono, si insultano. Volano pietre ed escono i coltelli. La gente è ormai esasperata, come un commerciante di via Martiri, titolare di un negozio di ferramenta al quale hanno sfondato una vetrina, scaraventando contro un magrebino durante una rissa. Il centro storico è ormai diventato un campo di battaglia e gli abitanti chiedono una presenza più forte delle istituzioni. (Clicca qui per guardare il video)