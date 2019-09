Feltri attacca Conte: "È solo un parac..."

"Giuseppe Conte è soltanto un parac…" . Vittorio Feltri, caustico come sempre, esprime così il suo giudizio sul presidente del Consiglio. Ospite del salotto televisivo di Stasera Italia, su Rete 4, il direttore editoriale di Libero se la prende, prima, con la nuova maggioranza giallorossa e, poi, con il premier.

Barbara Palombelli gli chiede un parere a commento del voto di fiducia incassato in Senato dal governo e lui sentenzia: "Questo governo non è nato per fare qualcosa, bensì per un altro motivo: quello di fregare Matteo Salvini" . A seguire, ecco il suo giudizio (molto) poco magnanimo sul sedicente avvocato del popolo: "Conte? Non è né bravo, né fortunato: è solamente un parac…" .