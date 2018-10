Fermato l’autore delle spaccate a Padova: è un 40enne irregolare

L'incubo dei commercianti padovani è finito: gli agenti della Squadra Mobile sono riusciti a catturare l'autore delle numerose spaccate nei negozi della città. Si tratta di uno straniero tunisino di 40 anni, irregolare sul territorio italiano e pluripregiudicato.

L'uomo, sottoposto a fermo per furto, è ritenuto il responsabile di 37 colpi commessi nelle scorse settimane ai danni di pubblici esercizi del centro e nei quartieri periferici. L'elevato numero di spaccate non è sfuggito al sindaco di Padova, Sergio Giordani, che aveva dichiarato nei giorni scorsi di voler scrivere una lettera al ministro Matteo Salvini per informarlo degli avvenimenti che hanno scatenando una vera psicosi tra esercenti e negozianti in città.