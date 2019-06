In ospedale per un malore, si sveglia e aggredisce chiunque

E' stato portato in ospedale per un malore ma, dopo essersi ripreso, ha aggredito chiunque gli capitasse a tiro fra pazienti, medici ed infermieri. La vicenda, accaduta a Fermo domenica scorsa, è stata raccontata dal Resto del Carlino.

Il protagonista è un giovane che è stato trovato da un passante per strada, accasciato al suolo: immediata la chiamata ai sanitari che lo hanno assistito e condotto al pronto soccorso. Qui i medici hanno proseguito le cure ed in seguito lo hanno trasferito in osservazione. Al suo risveglio però il ragazzo ha avuto una reazione tanto inaspettata quanto violenta, visto che si è messo a gridare scagliandosi addosso agli altri pazienti, sdraiati vicino a lui. Medici ed infermieri hanno tentato di fermarlo ma inutilmente, poichè anche loro sono stati fatti bersaglio della furia dell'uomo.

Soltanto l'intervento dei carabinieri, contattati con urgenza, ha riportato il paziente a più miti consigli. Ai militari il giovane, che nel frattempo tramite analisi del sangue è risultato essere sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, ha tentato di giustificare la sua reazione raccontando di aver sognato di trovarsi in un ospedale psichiatrico e di essere stato legato.