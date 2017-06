Ferrara, partorisce in casa e nasconde il corpo del neonato nel freezer

Ha partorito il bimbo che portava in grembo e poi ha nascosto il corpo nel freezer. Protagonista di questa tremenda vicende è M.R., donna 40enne di Migliarino, in provincia di Ferrara. Poco dopo si è recata all'ospedale locare, dove è ricoverata in gravi condizioni. Nel racconto fatto ai medici ha parlato di una caduta.

"Il corpo è nel freezer"

La 40enne si è presentata martedì all'ospedale di Ferrara con una grave emorragia, riferendo di una caduta avvenuta 4 giorni prima. I medici dopo le prime analisi si sono resi conto che la paziente poteva aver avuto un aborto o un parto prematuro di un neonato di sei mesi. Martedì e mercoledì, gli agenti di polizia hanno cercato il corpo del neonato nella casa in cui vive la donna insieme al marito e agli altri 6 figli. Ma del corpo del piccolo nessuna traccia.

La donna, svegliatasì dal coma giovedì, ha raccontato di aver nascosto il corpo nel freezer di casa, luogo in cui gli inquirenti lo hanno trovato. La procura ha immediatamente aperto una indagine, sequestrato la casa e valutato la posizione della donna e del. L'uomo, ascoltato poco dopo la tremenda scoperta, avrebbe riferito di non essere a conoscenza della gravidanza della moglie, come riporta Il Messaggero.

Il prossimo passo sarà quello dell'autopsia, che dovrà se il feto è nato vivo. L'indagine inoltre punta ad accertare la completala situazione familiare che ha fatto da sfondo alla vicenda: la coppia da quanto si apprende da fonti investigative vive una situazione in casa di assoluto degrado.