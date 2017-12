Festa di Natale per la Roma: Antonello Venditti sbaglia l'inno

Come ogni anno, la Roma ha festeggiato il Natale con una grande festa. Ma qualcosa è andato storto. Antonello Venditti ha infatti sbagliato le parole dell'inno.

Dopo la vittoria contro il Cagliari, ottenuta all'ultimo minuto tra le polemiche, i giocatori della Roma e la società hanno festeggiato con una cena natalizia a scopo benefico. Oltre a squadra, allenatore e dirigenti, tra cui ovviamente anche Francesco Totti, tra gli invitati spuntano volti noti, come Max Giusti e Antonello Venditti.

Come è noto, il cantante è un grandissimo tifoso della squadra, tanto che anni fa ha composto l'inno che precede tutte le partite giocate allo stadio Olimpico. Peccato che, proprio in occasione della festa di Natale, qualcosa sia andato storto. Venditti ha confuso le parole del testo e, invece di dire "Gialla come er sole, Rossa come er core mio", ha invertito le parole. Il risultato? "Rossa come er sole, Gialla come er core mio". L'errore non è passato inosservato all'autore del video, Max Giusti, che ha ironicamente commentato: "Non la sa neanche lui, la sappiamo meglio io e te".