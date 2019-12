Le Fiat 500 protagoniste di un concorso di presepi

Le mitiche Fiat 500, auto ormai d’epoca, che ancora oggi raccontano un pezzo di storia del nostro Paese, sono state protagoniste, a Dolceacqua, nell’entroterra di Ventimiglia, in provincia di Imperia, di un “contest” di presepi. Un concorso aperto ai membri del “Fiat 500 Club Italia”, di Garlenda, in provincia di Savona. Una trentina i partecipanti, sui circa cinquanta espositori - alcuni organizzatori hanno preso parte fuori concorso - i quali hanno dato libero sfogo alla propria creatività.

C’è, infatti, chi ha allestito la natività nel cofano dell’utilitaria; chi l’ha confezionata nel lunotto posteriore o addirittura sul tettuccio. C’è, poi, un presepe (collegato da un ponte) che è stato realizzato a cavallo tra due Fiat 500. L’allestimento è stato realizzato con materiali poveri, per lo più statuine intarsiate nel legno, ma anche disegnate sulla pietra o realizzate con delle “candele” del motore. In alcuni casi al posto della statuina raffigurante Gesù, è stato posizionato un neonato, quest’ultimo adagiato nel cofano dell’auto, su un giaciglio di paglia ricoperto da un asciugamano.

Con 305 voti il concorso è stato vinto da Mario Mazzilli di San Bartolomeo al Mare (Imperia), seguito da Enrico Brigneti di Camogli (Genova) e al terzo posto si è classificato Andrea Pititto, di Imperia. I tre vincitori sono stati premiati dal coordinatore di zona del Club Italia, Biagio Farace, con l'assistenza delle due veline: Camilla Romagnone" e Susanna Elisa Catellani. Si tratta del quarto presepe organizzato dal club. Gli altri tre sono stati allestiti a Taggia (Imperia), Loano (Savona) e Imperia.

“E’ un'idea che ci è venuta in mente quattro anni fa - dichiara Farace -. Per ciascuna edizione cerchiamo di privilegiare una parte diversa della Liguria. Nel 2020, l’organizzazione spetterà al comitato di Imperia del Club, ma è ancora troppo presto per stabilire quale città ospiterà la mostra. Il raduno si è tenuto nella centrale piazza Mauro, con il patrocinio dei Comuni di Vallecrosia, dove si sono tenute le iscrizioni e Dolceacqua.