Il fidanzato fa apprezzamenti su altre donne, lei gli taglia i testicoli

In preda a una forte crisi di gelosia, una 36enne ha tagliato i testicoli al proprio fidanzato. Ora il ragazzo è ricoverato in gravi condizioni.

Zhanna Nurzhanova, una 36enne del Kazakistan, evidentemente molto gelosa, ha preso il cellulare di R. Suleimanov, il suo fidanzato, per controllarne il contenuto. Come riporta il Mirror, tra le immagini salvate sul telefono, c'erano alcune foto di altre donne. Da lì è quindi risalita a una conversazione avvenuta tra l'uomo e la sorella, in cui il giovane mostrava apprezzamenti per altre ragazze.

A quel punto la 36enne ha pianificato la sua atroce, e insensata, vendetta. Dopo aver fatto credere a Suleimanov di voler fare un gioco sessuale, lo ha legato a letto e torturato. Prima ha utilizzato un bastone per picchiarlo e poi, dopo averlo anestetizzato, gli ha fatto delle incisioni sui testicoli, per poi tagliarli del tutto. Quando poi la sua furia si è placata, lo ha trasportato in ospedale. Ma ormai i testicoli non potevano più essere riattaccati.