Figlia disabile muore di stenti: genitori indagati per abbandono

È morta, probabilmente di stenti. A trovare la figlia 31enne senza vita sono stati i genitori che hanno subito lanciato l'allarme ai carabinieri. La donna, disabile, viveva in condizioni igieniche precarie in un appartamento di Polignano a Mare, Bari.

I genitori

Gli inquirenti stanno ora indagando sui genitori. La Procura di Bari ha infatti aperto un'indagine per abbandono di persona incapace aggravato dalla morte. Per anni, stando a quanto accertato fino ad ora, i genitori avrebbero rifiutato l'assistenza dei servizi sociali per la figlia. Anche per questa ragione la magistratura ipotizza che potrebbero avere responsabilità connesse al decesso della donna, per non averla nutrita e curata adeguatamente.

Sul corpo della 31enne sarà eseguita l'autopsia per chiarire la causa esatta della morte.