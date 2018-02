Figlia del fondatore di Annabella: "Amo le pellicce e non temo gli animalisti"

Figlia del fondatore del marchio Annabella, Simonetta Ravizza non ha paura ad ammettere il suo amore per le pellicce, nonostante le numerose contestazioni animaliste.

Dall'anno della sua fondazione, il 1957, l'azienda Annabella ha portato in giro per l'Italia e nel mondo le pellicce. Ma negli ultimi anni qualcosa è cambiato. I movimenti animalisti infatti organizzano battaglie e manifestazioni per protestare contro il maltrattamento degli animali a scopo ludico. In ordine di tempo, l'ultima è quella messa in piedi il 24 febbraio (in foto) in occasione di una sfilata a Milano per la settimana della moda. Ma Simonetta Ravizza, figlia del patron, difende la sua azienda.