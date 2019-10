Il figlio dell'attore che ha interpretato Tarzan uccide la madre a coltellate

Un brutale omicidio è avvenuto in California. La vittima è Valerie Lundeen Ely, 62 anni, moglie di Ron Ely, attore che negli anni ’60 ha portato in tv il mito di Tarzan. Come riporta Il Corriere, la donna sarebbe stata uccisa dal figlio trentenne della coppia e, fino ad ora, il movente dell’omicidio ancora non è stato rivelato alla stampa.

Dopo una chiamata al 911, la polizia ha trovato il corpo della donna senza vita con ferite multiple sul corpo. Una volta che gli agenti hanno parlato con Ron Ely, il trentenne Cameron è stato identificato come killer. Il figlio della coppia, qualche minuto dopo, è stato trovato fuori l’abitazione di Hope Ranch, sobborgo di lusso sito in Santa Barbara. Il trentenne, secondo le autorità, avrebbe rappresentato una minaccia e, quattro di loro, avrebbe aperto il fuoco finendo per uccidere il giovane. Le dinamiche comunque sono ancora al vaglio degli inquirenti.

Un grave lutto per la vita di Ron Ely. L’attore è conosciuto principalmente per aver preso parte, dal 1966 al 1968 alla serie tv ispirata alla vita di Tarzan, in onda in America sul canale della NBC e che ha riscosso anche un notevole successo. Successivamente ha preso parte a diversi film d’azione fino a quando non ha condotto negli anni ’80 un quiz musicale. Nel 2014 è la sua ultima apparizione in tv.