"Fini voleva far cadere Berlusconi su ordine di Napolitano"

Una nuova dichiarazione sostiene quello che in molti hanno visto, e ipotizzato, nel lontano 2011. Il golpe che ha costretto Silvio Berlusconi alle dimissioni da presidente del Consiglio e che ha portato l'Italia verso il governo tecnico guidato da Mario Monti. Dietro l'addio al Pdl di Gianfranco Fini, allora presidente della Camera, ci sarebbero le trame di Giorgio Napolitano. A sostenerlo è il deputato di Forza Italia, Amedeo Laboccetta.

"Ti devi rendere conto che Napolitano è della partita, ti rendi conto che è un'intesa con il Capo dello Stato? Quindi bisogna procedere all'eliminazione politica di Berlusconi". Questa frase, secondo Laboccetta, sarebbero state pronunciate da Fini. E il deputato, indagato per associazione a delinquere e peculato, è stato ascoltato dal gip Simonetta D' Alessandro e al pm Barbara Sargenti nell'interrogatorio di garanzia il 16 dicembre 2016. E dal verbale, rivelato dal Fatto Quotidiano, emerge il racconto che Laboccetta fa di quei concitati momenti del governo Berlusconi. Il documento è stato inserito negli atti dell'inchiesta per riciclaggio che vede coinvolti a vario titolo Fini, Elisabetta e Gianfranco Tulliani insieme a Francesco Corallo, imprenditore nell'ambito dei videogiochi. Laboccetta ha ricevuto un avviso di conclusione indagini associazione a delinquere e peculato (in concorso con Corallo).