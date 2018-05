Sporcizia e droga, l'ex fabbrica occupata nella Firenze di Nardella

Le situazioni di degrado a Firenze non mancano. Ora a far paura ai residenti c'è l'occupazione dell'ex fabbrica Gover di via Pistoiese, da parte di decine di persone che vivono in baracche, tra il degrado e i rifiuti (guarda le foto).

"Una vera e propria zona franca di sporcizia, pericolo e illegalità tollerata da Nardella e dal Partito democratico che non muovono dito nonostante le ripetute denunce nostre e degli abitanti del quartiere" , denuncia il deputato di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli che questa mattina ha svolto un sopralluogo nell'area insieme a Francesco Torselli, capogruppo in Comune di Firenze (guarda il video).

"Le persone che vivono lì senza alcun diritto - sottolinea Donzelli - hanno tentato di impedirci l'ingresso, di chiuderci dentro, ci hanno minacciato e tentato più volte di sottrarci il cellulare con il quale stavamo riprendendo. Il Comune deve intervenire immediatamente: la zona è da tempo frequentata da spacciatori che hanno avuto gioco facile, i fiorentini hanno il diritto di vivere sereni. È l'ora di sottrarre il quartiere da questa grave situazione".