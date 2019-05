Firenze, georgiano ubriaco minaccia passanti con coltello: fermato

Paura ieri sera in centro a Firenze, dove un cittadino straniero armato di coltello ha seminato il panico fra i passanti.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il fatto si è verificato intorno alle 22 quando l'extracomunitario, un 34enne georgiano, ha raggiunto via Gioberti in sella alla sua bicicletta per poi estrarre un coltello e cominciare a minacciare chiunque si ritrovasse di fronte.

L'uomo, in evidente stato di ebbrezza, ha preso particolarmente di mira i clienti dei locali, motivo per cui è stato allontanato dai gestori e segnalato alle autorità.

Tornato sulla sua bici, una mountain bike nera, il soggetto si è quindi diretto alla volta di piazza Beccaria e Borgo la Croce, dove se l'è presa con il cameriere di un ristorante. La vittima, uscita per un momento in strada, è stata minacciata col medesimo coltello utilizzato in precedenza, un'arma di cui tutti ricordavano l'impugnatura arancione maculata.

Dopo aver terrorizzato il dipendente, il georgiano ha dunque tentato di introdursi all'interno del locale, ma è stato prontamente intercettato e cacciato dai gestori.

La notte di follie dello straniero, tuttavia, non si era ancora conclusa. Salito nuovamente sul proprio mezzo di trasporto, il 34enne ha raggiunto piazza sant'Ambrogio, dove ha seguitato a gridare contro alcuni passanti, puntando loro il coltello contro.

Solo l'intervento degli agenti della questura di Firenze ha finalmente riportato la situazione alla normalità. I poliziotti hanno rintracciato il facinoroso in piazza dei Ciompi, dove è infine avvenuto il fermo. Il georgiano, ancora in preda ai fumi dell'alcol, è stato caricato sulla volante e condotto negli uffici della questura per le pratiche di identificazione. Si tratta di un incensurato, regolarmente residente in Italia.

Accusato di minacce aggravate, possesso ingiustificato di strumenti atti ad offendere nonché di ubriachezza manifesta, se l'è cavata con una semplice denuncia a piede libero.