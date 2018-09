Firenze in balia dei migranti: rissa con bottiglie e cartelli stradali

Violenta rissa scoppiata a Firenze la scorsa notte, nell’ormai divenuto celebre piazzale delle Cascine, già oggetto di sgomberi, evidentemente inutili, da parte delle forze dell’ordine.

Grazie alle innumerevoli segnalazioni ricevute, intorno alle 2 del mattino numerose volanti della polizia sono dovute intervenire in zona per tentare di sedare una furiosa lite venutasi a creare tra gruppi rivali di facinorosi cittadini stranieri.

Gli agenti sono riusciti ad arrestare in tutto 14 persone, poi sottoposte ad identificazione, come da prassi. Si tratta di 11 extracomunitari di nazionalità indiana, 2 provenienti invece dallo Sri Lanka ed un albanese, tutti di età compresa, secondo quanto riferito dagli inquirenti, tra i 18 ed i 32 anni.

A seguito della maxi rissa, durante la quale sono stati utilizzati anche dei cartelli stradali divelti in precedenza da alcuni dei partecipanti, sono rimasti feriti in 4. Ancora in corso, ovviamente, le indagini da parte degli investigatori, che stanno tuttora visionando le immagini riprese da alcune telecamere di sorveglianza presenti nella zona per comprendere le responsabilità dei singoli e procedere con le denunce.

Secondo la versione riportata agli agenti da uno dei 14 fermati, la colluttazione avrebbe avuto origine da una banale discussione nata tra due nutriti gruppi di extracomunitari, che stavano ascoltando musica e bevendo alcolici nel piazzale. Il passo dalle parole ai fatti sarebbe stato breve, ed i fumi dell’alcol non avrebbero fatto altro che rendere ancora più su di giri i presenti. Da una provocazione si sarebbe scatenata la violenta rissa, che ha visto coinvolte almeno una trentina di persone. Questi avrebbero iniziato ad affrontarsi a colpi di bottiglia, lanciandosi pietre ed usando i cartelli stradali divelti a mò di bastoni.

Al momento dell’arrivo sul posto delle volanti numerosi dei coinvolti sarebbero riusciti a dileguarsi ed a disperdersi nel buio della notte, eccetto i 14 fermati.