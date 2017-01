Firenze, scoppia pacco-bomba. Artificiere perde la mano e l'occhio destro

Paura a Firenze per lo scoppio di un ordigno trovato davanti alla sede di una libreria che fa riferimento a Casa Pound. Nel tentativo di disinnescarlo, un artificiere della polizia, ferito soprattutto alle mani e al volto, ha perso la mano sinistra e l'occhio destro. L'esplosione è avvenuta attorno alle 5:30 di oggi. Gli agenti della pattuglia che ha avvistato l'ordigno, lasciato davanti all'ingresso della libreria, hanno capito subito che il pacco sospetto non poteva essere, per dimensioni e forma, un grosso petardo della notte di San Silvestro: l'involucro in cui si trovava era confezionato con carta o stoffa.