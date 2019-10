Firenze, spaccia in sella a bicicletta: arrestato irregolare marocchino

Sportivo sì ma il suo andare in bicicletta nascondeva, in realtà, un qualcosa di ben più losco di una semplice quanto salutare attività fisica. Il ciclista, un marocchino di 32 anni, con quel mezzo riusciva a spostarsi rapidamente tra le strade di Firenze per vendere droga ai clienti. La sua attività, però è stata interrotta ieri sera dai carabinieri del nucleo radiomobile della città toscana.

Nel corso dei servizi preventivi organizzati per la repressione del consumo e dello spaccio di stupefacenti, un equipaggio dell'Arma ha notato lo straniero in sella alla bicicletta aggirarsi tra le auto in sosta in via del Romito con fare sospetto. I militari sono intervenuti fermando l’immigrato per sottoporlo ad un controllo.

Nel corso della perquisizione, i carabinieri hanno rinvenuto all'interno delle tasche dei pantaloni del sospetto 3,3 grammi di hashish suddiviso in due pezzi e oltre 3 grammi di cocaina e la somma di 160 euro in banconote di vario taglio all'interno del portafogli. Di questa cifra, l’extracomunitario non ha saputo fornire giustificazione.

Lo stupefacente ed il denaro, ritenuto essere probabile provento dell’attività di spaccio, è stato sottoposto a sequestro. Il 32enne marocchino, risultato irregolare sul territorio nazionale e già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e sarà giudicato con rito direttissimo nella mattinata di oggi.