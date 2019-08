Tunisino li minaccia, ma i clienti del chiosco lo picchiano

Completamente ubriaco, un tunisino ha provocato danni e creato scompiglio tra i tavoli di un chiosco di piazza Vittorio Veneto a Firenze. Quello che, tuttavia, non aveva messo in conto è stata la replica dei presenti, che hanno reagito spedendolo a smaltire la sbronza direttamente al pronto soccorso.

L'episodio si è verificato intorno alle 3 del mattino quando, secondo le poche notizie fatte trapelare fino ad ora, il 32enne magrebino si è diretto verso il chiosco ed ha iniziato a molestare pesantemente i presenti. Dopo una discussione sorta con alcuni avventori il nordafricano, in preda alla furia, avrebbe iniziato a sfogarsi su tavolini e sedie, impugnando successivamente degli affilati cocci di bottiglia per minacciare i presenti.

Non si sa ancora se a reagire siano stati alcuni clienti o gli stessi titolari del chiosco, ma di sicuro il tunisino è stato picchiato, subendo ferite e lesioni poi ritenute guaribili in 30 giorni all'ospedale San Giovanni di Dio. A condurlo nella struttura il personale del 118, che ha avuto non pochi problemi col magrebino dato che, come riferito da "FirenzeToday", gli operatori sono stati a loro volta aggrediti da quest'ultimo.