Fisco, Briatore condannato per lo yacht "Force Blue"

Flavio briatore condannato a 18 mesi per reati fiscali. Il verdetto è arrivato dalla Corte d'appello di Genova. La condanna è legata al noleggio di uno yacht, il "Force Blue" che venne posto sotto sequestro nel 2010 dalla Guardia di Finanza. Il sequestro era scattato a largo di La Spezia mentre c'erano a bordo Elisabetta Gregoraci, il figlio e circa venti membri dell'equipaggio. La procura aveva avanzato una richiesta di condanna a 4 anni.



Nella sentenza di primo grado Briatore era stato condannato a un anno e 11 mesi con la condizionale con la conseguente confisca dell'imbarcazione. Ora il verdetto di appello con la condanna a 18 mesi. Le accuse a carico dell'ex manager di Formula Uno sono di aver usato lo yacht per uso da diporto in acque italiane dal 2006 al 2010 simulando un'attività di noleggio senza versare l'Iva da 3,6 milioni di euro.