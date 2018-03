Florida, a 16 anni combatte il cancro. I bulli: "Ti meriti di morire"

A 16 anni scopre di avere un cancro al quarto stadio. Oltre al dolore della malattia deve però sopportare anche gli insulti dei bulli. "Ti meriti di morire", gli hanno scritto.

È successo a un adolescente di Tampa, in Florida (Usa). Hunter Brady credeva di avere un'influenza, curabile con semplici antibiotici. Ma, quando viene ricoverato in ospedale, scopre di avere un linfoma di Hodgkin al quarto stadio, ovvero di un tumore maligno che colpisce i tessuti linfoidi secondari come i linfonodi. Per curare questo brutto male, il 16enne si sottopone a un ciclo di chemioterapia, che gli fa perdere tutti i capelli. Ma il dolore della malattia non è l'unico che Hunter ha dovuto sopportare.