Foggia, ivoriano tenta di stuprare due donne

Un ivoriano è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale a Foggia. L'uomo infatti, nel pomeriggio di sabato, ha avvicinato nel giro di poche ore due donne, una di 55 anni e un'altra di 30 anni con l'intento di stuprarle. L'ivoriano si è avvicinato alla sua prima vittima, la 55enne mentre passeggiava in via Virgilio, in una zona periferica di Foggia. In un primo momento ha tentato l'aggressione in strada. Poi, dopo averla inseguota nell'androne di un palazzo, l'uomo ha tentato di abbasarle i pantaloni. Solo le urla disperate della 55enne hanno messo in fuga l'ivoriano. Ma non è finita qui. Qualche minuto dopo, sempre l'ivoriano ha avvicinato una donna di 30 anni.

L'ha aggredita in strada palpeggiandola. Anche in questo caso le urla della vittima hanno messo l'uomo in fuga. La trentenne subito dopo ha deciso di denunciare tutto ai carabinieri che nel giro di quelche ora hanno rintracciato l'uomo grazie all'identikit fornito da una delle donne aggredite. L'uomo si trova in stato di fermo.