Foggia, muore in auto due giorni dopo la proposta di matrimonio

Ilaria Adriatico, una giovane donna di 34 anni, è morta ieri sera, martedì 24 dicembre, in un incidente stradale in provincia di Foggia. La sua auto, una Suzuki, si è schiantata contro un albero di ulivo. Ancora non sono chiari i motivi del tragico impatto. Sarebbe dovuto essere un Natale speciale, per lei e il suo fidanzato, Marco, che a breve sarebbe dovuto diventare suo marito. Solo due giorni fa infatti, Ilaria aveva ricevuto il regalo più bello: la proposta di matrimonio. Felice aveva postato le foto sulla sua pagina Facebook, dove tra l’altro è molto seguita. Ha 259 followers. Tanti i commenti per il gioioso annuncio. Adesso invece quella pagina sta riempiendosi di dolore, di frasi di addio a quella bella ragazza mora. C’è chi ha scritto: “Aveva tanta vita davanti e un sogno d’amore da coronare...che rabbia mi fa sapere che un fiore di ragazza non c’è più… in un istante, in un batter d’occhio e tutto diventa buio! Rip anima bella”.

L'incidente

Perché Ilaria è morta nella serata di ieri, la Vigilia di Natale, mentre era a bordo della sua macchina e stava percorrendo la Strada Statale 673, la circonvallazione nella periferia di Foggia. Improvvisamente, verso le 19,30, all’altezza del chilometro 19+300, ha perso il controllo dell’auto e si è schiantata contro un ulivo. La polizia ha aperto un’indagine per capire cosa sia successo e per chiarire la dinamica del tragico incidente che le ha strappato la vita. Altri automobilisti presenti al momento dell’impatto hanno allertato i soccorsi e sul luogo in poco tempo sono giunti i vigili del fuoco, che hanno estratto il corpo dalle lamiere, e i sanitari del 118 a bordo di un’ambulanza. La vittima è stata trasferita in codice rosso in ospedale, appena arrivata nella struttura ospedaliera il suo cuore ha smesso però di battere, a causa delle gravi ferite riportate durante l’incidente. Il suo telefono è stato sequestrato dalla polizia per controllare se Ilaria lo stesse utilizzando mentre si trovava alla guida dell’auto.

La proposta di matrimonio e la tragedia sulla statale di Foggia

Solo due giorni fa Marco, il suo fidanzato, le aveva chiesto di sposarlo. Lo aveva fatto in modo scenografico e romantico, come ha raccontato Foggiatoday. Dall’alto della ruota panoramica di piazza Cavour: il giovane aveva appeso uno striscione con scritta la fatidica domanda. E ovviamente la risposta di Ilaria era stata sì, con il cuore colmo di gioia. Quel sogno si è infranto per sempre ieri sera, in una notte invernale, contro un albero.