Il folle gioco dei millenials di Torino: selfie dalla cima dei grattacieli

Scarpe da ginnastica, magliette e maschere sul viso. Si arrampicano, eludendo i controlli, sui palazzi più alti della città o sulle gru solo per fotografarsi mentre giocano con la morte. Gli urban climber conquistano le vette di Torino.

Scalano le strutture cittadine senza nessuna protezione. Poi pubblicano le foto delle loro imprese su Instagram. Come riporta La Stampa, si tratta di millennials torinesi, studenti di scuola superiore, che vogliono conquistare la città e spingersi oltre i propri limiti.

Una foto dopo l'altra sopra Torino, con sfondi che lasciano senza fiato. Sospesi nel vuoto, nella speranza che non si ripeta un incidente come quello che di recente ha coinvolto Wu Yongning, 26enne cinese diventato famoso in tutto il mondo per i suoi selfie estremi. Era un mito del web, uno scalatore di grattacieli. La sua ultima performance in cima al Huayuan International Centre a Changsha, capitale della provincia di Hunan gli è stata fatale. È caduto dal 62° piano. La sua morte è stata vista sul web milioni di volte.