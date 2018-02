Follia di un pastore sardo: infilza una volpe col forcone

Un pastore sardo ha ucciso brutalmente col forcone una volpe rimasta intrappolata in una tagliola, mentre una donna filmava il tutto con il suo smartphone.

Il video, della durata di poco più di due minuti, è stato poi condiviso su WhatsApp: mostra l'uomo che infilza ripetutamente l'animale, accusata di fare strage di agnelli - infliggendogli atroci sofferenze fino alla sua morte. Poi gli getta i resti di un agnello e dice - in sardo - "Ora mangiati questo". A quel punto la donna dice: "Se vedono questo filmato ti arrestano". "Che mi arrestino", replica lui schiacciando la testa della volpe con un piede.