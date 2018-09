Forlì, africano fermato ferisce carabiniere: domiciliari in ospedale

Arrestato lunedì sera a Forlì un cittadino straniero di nazionalità nigeriana a seguito di un controllo effettuato dai carabinieri impegnati nell’operazione “periferie sicure”.

Stando alle notizie riportate, i militari stavano pattugliando la zona verde del parco cittadino “Franco Agosto”. Ad un certo punto, si sarebbero accorti della presenza dell’africano ed avrebbero tentato di avvicinarlo. Quest’ultimo, notati i carabinieri, si è immediatamente dato alla fuga facendo scattare l’inseguimento.

Ad aiutare i militari dell’Arma, anche una pattuglia di colleghi appartenenti alla compagnia di intervento operativo del reggimento Lombardia.

Il nigeriano, che cercava di scappare all’interno del parco facendo affidamento anche sulla scarsa visibilità notturna, è stato fortunatamente raggiunto prima di riuscire a far perdere le proprie tracce. I carabinieri lo hanno fermato e sottoposto ad un controllo, considerato il suo agire sospetto.

L’africano, un giovane di soli 19 anni, è risultato essere alloggiato presso una comunità cittadina. Agitato per la situazione, ha inutilmente tentato più volte di liberarsi. Durante le procedure di identificazione ha addirittura attaccato con calci e pugni tre militari, cogliendoli di sorpresa e riuscendo a ferirne uno.

Quest’ultimo, poi accompagnato al pronto soccorso, ha ricevuto 5 giorni di prognosi a causa di un trauma riportato al polso ed al gomito sinistro.

Il 19enne nigeriano, invece, è stato arrestato con le accuse di resistenza e lesioni personali aggravate a pubblico ufficiale e condotto in caserma. Il fermo è stato convalidato dal giudice il giorno successivo. Quest'ultimo ha disposto per l’africano gli arresti domiciliari presso il reparto di Psichiatria dell’ospedale Morgagni (Forlì), dove è stato trasportato in un secondo momento.