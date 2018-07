Forte dei Marmi, tentato furto nella villa di Bocelli

Paura nella notte per il tenore Andrea Bocelli e la sua famiglia. Alcuni malviventi sono riusciti a forzare il cancello e a introdursi nel giardino della sua villa sul lungomare di Forte dei Marmi in Toscana. I due ladri sono stati subito sorpresi dalla sorveglianza interna che li ha messi in fuga.

Come riferisce La Nazione tutto si sarebbe consumato in pochi minuti, con i banditi si sono ritrovati faccia a faccia con i vigilantes. I ladri hanno buttato a terra una delle guardie che si occupano della sicurezza della villa. Subito dopo è entrato in funzione l'allarme e i due malviventi si sono dati alla fuga senza riuscire a portare via nulla.

Le urla e la sirena dei carabinieri intervenuti sul posto hanno svegliato il cantante e tutta la sua famiglia. Le forze dell'ordine stanno investigando sulla vicenda e il tenore non ha rilasciato alcuna dichiarazione.

Qualche ora prima, al Bagno Alpemare di Forte dei Marmi, si era tenuta la sfilata benefica di Ermanno Scervino a sostegno dell'Andrea Bocelli Foundation, per la raccolta fondi a favore della scuola Giacomo Leopardi di Sarnano (Macerata), tra i comuni marchigiani devastati dal sisma del 2016.