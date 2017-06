Forza Nuova, nella sede di Milano la svastica sulla torta

I militati di Forza Nuova, partito di Roberto Fiore, si sono trovati per festeggiare il sessantesimo compleanno di Ettore Sanzanni, segretario provinciale di FN a Lodi. Peccato che il modo scelto abbia mandato su tutte le furie gli ebrei italiani.

Le polemiche contro Forza Nuova

I camerati hanno scelto di posizionare le "60 candeline" sopra una torta completamente rossa con una grossa svastica e la scritta "Sieg Heil", il motto che risuonava nelle adunate naziste ai tempi del Terzo Reich e che tradotto letteralmente significa "saluto alla vittoria". Noemi Di Segni, presidente dell'Unione delle comunità ebraiche italiane, ha dichiarato: " Un'immagine shock quella dei sorridenti e dell'euforia davanti a una torta che porta il segno di una svastican on siamo nella Germania degli Anni Trenta, ma nella sede di un movimento politico nell'Italia del 2017 di cui sono già note da tempo le campagne di odio e le posizioni estreme. Lo sconcerto e il rigetto non sono però sufficienti ".

E aggiunge: " Occorre fare molto di più. Parlamento, magistratura, forze dell'ordine e chi ha il potere di adoperarsi per dare un segnale chiaro e inequivocabile all'opinione pubblica. I nostri giovani sono il bene più prezioso che l'Italia possiede e vanno guidati e tutelati, non certo invitati a simili feste. Movimenti come Forza Nuova devono essere dichiarati al più presto fuorilegge ".