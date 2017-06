La foto di Salvini con la modella musulmana scatena la rete

Dopo la foto di Luca Zaia con il calciatore di colore Isaak Donkor, tocca a Matteo Salvini finire nel tritacarne mediatico per una foto scattata con la modella marocchina Ahlam El Brinis, già conosciuta al pubblico perché che lo scorso anno aveva fatto da testimonial per una campagna contro la violenza sulle donne.

Lo scorso week end il leader del Carroccio e la modella padovana di origini marocchine si sono incontrati nella discoteca Papeete di Milano Marittima. La bellissima Ahlam El Brinis non ha perso occasione per farsi una foto con Matteo Salvini e subito l'ha pubblicata sui social scrivendo: "Ma ciao Salvini". Con tanto di cuore annesso.

Immediatmente lo scatto ha fatto il giro dei social e tra i tanti commenti, c'è anche chi ha criticato duramente il leader della Lega Nord per "non essere coerente con le sue idee contro l'immigrazione selvaggia, vergogna". "Blocchiamo l'invasione... Ah no, lei può entrare perché è figa", scrive con un pizzico di ironia un altro utente.

La modella Ahlam, dopo gli infiniti attacchi e insulti contro Salvini, ha scritto: "L'ignoranza nella maggior parte dei vostri commenti è allucinante. Ragazzi, certo che sa delle mie origini! Ha pure detto che il Marocco è un bellissimo Paese e che non vede l'ora di tornare. E' solo una foto".

Ma nonostante Ahlam abbia spezzato una lancia a favore di Matteo Salvini, gli utenti hanno continuato e continuano a commentare lo scatto con cattiveria: "Non dovevi farti la foto con lui. Cosa ti aspettavi? Complimenti?". (Guarda la foto)