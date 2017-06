Foto troppo sexy su Facebook, la prof si dimette

A nulla è servita la petizione con 250mila firme raccolte. Alla fine, Lydia Ferguson, insegnante inglese di 39 anni, che due mesi fa ha pubblicato sul suo profilo Facebook una foto un po' troppo provocante per i suoi colleghi e per i dirigenti scolastici della scuola media Ousdale di Newport Pagnell, si è dovuta dimettere.

Quello scatto, in cui mostrava le gambe, le era costato la sospensione. Ora, dopo mesi di stress, ha annunciato al tabloid Sun che lascerà l'istituto. "Dopo che lo scandalo è scoppiato, sapevo che non sarei riuscita a tornare a scuola" , spiega la professoressa che dice "basta con questo stress" perché la sua famiglia "ne ha avuto abbastanza". "Non ha fatto niente di male, noi pensiamo che sia solo molto bella e ha sempre aiutato i ragazzi in difficoltà e vittime del bullismo" , sono state le parole di uno dei suoi studenti. Un portavoce della scuola, tuttavia, ha precisato: "Confermiamo che Lydia Ferguson non è più membro del personale di supporto e la scuola non ha altro da aggiungere".