Il fratello di Ratzinger rivela: "Ha una malattia paralizzante"

Joseph Ratzinger ha una "malattia paralizzante". A dirlo è George, fratello 94enne del Papa emerito. Le sue parole sono state riportate dalla rivista femminile tedesca Neue Post.

George Ratzinger ha parlato di una malattia paralizzante che obbliga Benedetto XVI "a ricorrere alla sedia a rotelle. La più grande inquietudine è che la paralisi possa finire per arrivare al suo cuore e allora potrebbe essere finita in fretta. Prego ogni giorno per chiedere a Dio la grazia di una buona morte, in un buon momento, per me e mio fratello. Entrambi abbiamo questo grande desiderio".

Nel primo pomeriggio la Sala Stampa vaticana ha smentito: "Le presunte notizie di una malattia paralizzante o degenerativa sono false. Fra due mesi Benedetto XVI compie 91 anni e, come lui stesso ha detto recentemente, sente il peso degli anni, come è normale a questa età".