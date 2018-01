Trovato impiccato il padre accusato di violenze da una 14enne

Impiccato all'interno di una vecchia chiesa nel centro storico di Roccasecca. Così è stato trovato l'uomo di 53 anni accusato di violenze dalla figlia.

Il Gip del Tribunale di Cassino, aveva allontanato l'uomo dalla casa familiare dopo la rivelazione choc della figlia minorenne in un tema scritto a scuola.

La 14enne aveva raccontato di essere stata violentata dal padre diverse volte. Gli abusi sarebbero avvenuti nella cameretta della ragazzina nell'estate 2017, quando aveva appena 13 anni. Il papà l'avrebbe obbligata ad avere dei rapporti sessuali con lui, approfittando del fatto che la mamma e le sorelle stavano dormendo.

Il padre, un agente della polizia penitenziaria sospeso dal servizio per i suoi problemi di gioco d’azzardo, era stato raggiunto dal divieto di avvicinamento alla figlia abusata, in attesa dell’incidente probatorio fissato a febbraio. All'uomo era stata concessa la misura del braccialetto elettronico. Il 53enne era sospettato di aver molestato in passato anche la figlia più grande, che oggi ha 28 anni.

Il ritrovamento

A trovare il cadavere all'ingresso del luogo di culto e a dare l'allarme questa mattina alle 9 è stato un passante. "La macchina è stata ritrovata a 200 metri dal luogo", ha dichiarato il tenente Vittorio Tommaso De Lisa, comandante del Nucleo Operativo della Compagnia dei Carabinieri di Pontecorvo. La chiesa è "utilizzata raramente per delle cerimonie perché non ci si può arrivare con la macchina, si cammina a piedi in salita e ci sono delle scale. A protezione della chiesa c'è sul portone di ingresso una grata di ferro per evitare che qualcuno possa accedere all'interno. L'uomo ha infilato un filo di spago nella parte superiore di questa grata e si è impiccato" , ha continuato il tenente.

La salma è stata portata all’obitorio dell’ospedale Santa Scolastica di Cassino.