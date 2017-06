La fuga del ragazzo dopo l'attentato di Londra fa il giro del web

Una foto che è diventata immediatamente il simbolo della resistenza di Londra ai terroristi e alla paura che può cambiare le loro vite. Subito dopo l'attacco al London Bridge e al Borough Market diversi ragazzi che si trovavano nei pub della capitale inglese sono fuggiti via per le strade. Uno di questi, immortalato da uno scatto che ha fatto il giro su Twitter, è andato via tenendo in mano la sua birra per finirla con calma magari qualche metro più avanti. E così è immediatamente scattato il messaggio sui social: "La gente fugge da un attacco terroristico LIKE LONDONERS. #LoveLondon #LondonBridge". Il post con la foto del ragazzo ha avuto migliaia di condivisioni e di like. Qualcuno ironicamente ha fatto notare come col costo delle birre a Londra, la reazione del ragazzo fosse più che normale. Insomma in una foto "simbolo" c'è la voglia di non cambiare il proprio stile di vita e le proprie abitudini davanti all'orrore della jihad che sempre di più bussa al cuore dell'Europa e che ormai ha dichiarato guerra alla Gran Bretagna con tre attacchi negli ultimi tre mesi.