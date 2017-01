Nitriti, lacrime e una carezza. Così piange un cavallo in lutto

Quando, il 4 maggio del 1865, il corteo funebre di Abraham Lincoln giunse alla casa di famiglia presso Springfield, ad attenderlo c'era anche il suo «Old Bob», bardato a nero e con le staffe rivolte all'indietro, come si usava per i grandi uomini che non ritornano. Dicono le cronache dell'epoca che Old Bob sembrava piangesse, seguendo, a capo chino, la bara del suo adorato padrone.

Wagner de Lima Figueiredo aveva 34 anni e i cavalli erano entrati prepotentemente nel suo cuore fin da piccolo. Più di tutti quel cavallo bianco che aveva chiamato Sereno. Proprio il primo dell'anno Wagner ha trovato la morte in un incidente accaduto mentre calcava un'altra sella amata, quella della sua motocicletta. Suo fratello Wando, che conosceva bene il profondo legame tra l'uomo e il suo cavallo, ha deciso di portare Sereno al funerale di Wagner, in quel di Paraiba, nel nord est del Brasile. Davanti a una piccola folla di amici e parenti si è svolta una scena che ha fatto accapponare la pelle a chi c'era e che suscita un profondo brivido a chi ne può vedere le immagini sul video che sta facendo il giro del mondo. Il cavallo lancia dei nitriti lancinanti verso la bara e, quando attraverso una fessura vede il volto del proprio amico, si avvicina e appoggia la grossa testa sul legno. Francielio Limiera, un fraterno amico di famiglia ha dichiarato: «È inimmaginabile come si è comportato quel cavallo. Se non fossi stato presente non avrei mai creduto a un fatto del genere. Quel cavallo piangeva».

Qualcuno potrebbe chiedersi se un cavallo può davvero piangere la morte del suo padrone. Concordo con il veterinario che era presente al funerale: «Ho vissuto molto con gli animali e vi posso assicurare che è possibile». E se non ci credete dopo aver visto questa fotografia a cosa credete?