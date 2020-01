Finisce di nuovo nei guai l'avvocatessa delle truffe: stavolta rubava il gas

Il suo nome non era nuovo alla giustizia. Rosa Federici, avvocatessa foggiana ma residente e con studio a Foligno, è finita nuovamente in tribunale come imputata, questa volta per un furto e per un conto in sospeso di cinquemila euro con un'azienda fornitrice di gas da riscaldamento. La professionista, che ora ha lasciato la toga e si dedica all'insegnamento, era stata indagata, arrestata, rinviata a giudizio, processata e, nel filone perugino, anche condannata per reati di varia natura. Per la precisione: truffa, millantato credito del patrocinatore e patrocinio infedele. A trascinarla in aula, nel febbraio 2013, una donna che le avrebbe chiesto di rappresentarla in un ricorso al Consiglio di Stato. In un primo momento l'avvocatessa dichiarò di essere certa di vincere la causa, ma poi cambiò repentinamente versione. A suo dire, infatti, era necessario versare almeno 15mila euro nelle tasche del Consigliere di Stato affinché il ricorso non venisse rigettato. Una vera e propria corruzione.

Federici, più volte beccata dai giornalisti de Le Iene, millantava di avere amicizie importanti fra i giudici che, in base a questo fantomatico rapporto, pilotavano i giudizi su alcune cause per portare così verdetti favorevoli ai suoi clienti. O ancora faceva credere di aver vinto cause in realtà già perse. Un modus operandi il suo davvero spregiudicato che, solo in Umbria, le avrebbe fatto incassare indebitamente almeno 300mila euro. Ma non è tutto. La professionista, era stata altresì condannata in primo grado dal tribunale di Foggia a nove mesi di reclusione e a 600 euro di multa per truffa aggravata, sentenza confermata in Corte d'Appello a Bari. Si era infatti resa colpevole di aver intascato 4.600 euro per l'assistenza legale ad un cliente per un presunto giudizio civile finalizzato al riconoscimento dell'invalidità che avrebbe fruttato un assegno da 35mila euro.

Il lupo perde il pelo, ma non il vizio. Oggi Rosa Federici, difesa dall'avvocato Giuseppe De Lio, deve rispondere dell'accusa di furto di gas per riscaldamento. Diversi i testimoni che hanno sfilato dinanzi al giudice Marino Albani: due tecnici della società del gas, il titolare dell'appartamento preso in affitto dalla responsabile e un carabiniere. Il tecnico del gas ha affermato che la lettura del contatore alla chiusura del contratto non corrispondeva alla lettura fatta al momento della stipula di un nuovo contratto. Il proprietario dell'immobile, a sua volta, ha sottolineato come l'appartamento fosse in uso dell'avvocatessa e che il contratto d'affitto e quello della fornitura del gas erano stati revocati per morosità. Secondo l'accusa, dunque, tra la chiusura del contatore e il rilascio dell'immobile, il legale avrebbe continuato ad abitare nell'appartamento e ad utilizzare 6.000 metri cubi di gas, per un importo di 5mila euro di consumi. Da qui l'accusa di furto.