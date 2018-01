Furto nella casa-museo di Sgarbi: individuato l'ex custode

A mettere in atto il furto di opere per un valore di 500mila euro nella casa-museo di Vittorio Sgarbi sarebbe stato il custode. Circa due anni fa il critico d'arte aveva denunciato un furto nella sua casa a Ro. Erano stati portati via alcuni libri rari, due quadreni di Felice Giani con 140 diesgeni del suo viaggio a Roma e ben sette disegni a china, medaglie di Tommasi Ferroni e un disegno di Giovanni Battista Piazzetta. Dopo circa 24 mesi di indagini era stato denunciato proprio il custode notturno della casa-museo in provincia di Ferrara. Adesso l'uomo sarebbe stato individuato dai carabinieri. Infatti, poco dopo il furto, almeno due antiche medaglie sono state vendute su E Bay. Grazie anche a questo indizio le forze dell'ordine si sono messe sulle tracce del custode. La vendita online di una parte della refurtiva ha accelerato le indagini. Ora l'uomo dovrà rispondere di furto.