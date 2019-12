Furto sacrilego a Montevergine, rubati i gioielli della Madonna

Clamoroso furto al Museo Abbaziale del Santuario di Montevergine situata a Mercogliano, in provincia di Avellino.

Questa mattina, sconosciuti hanno portato via alcune parure in oro e pietra che erano custodite all’interno di una teca murale dell’edificio. I malviventi sarebbero riusciti a compiere il raid nel giro di pochi secondi dopo aver praticato un buco sulla base di appoggio della custodia.

Più che al valore dei beni rubati, a suscitare grande clamore è stato l’obiettivo scelto dai ladri. I gioielli sottratti, infatti, sono quelli della Madonna di Montevergine, una delle più venerate dai napoletani e dagli abitanti del sud Italia. Soltanto in tarda mattinata i monaci benedettini si sono accorti che c’era qualcosa di strano in una teca. A quel punto è scattato l’allarme.

Nel Museo Abbaziale sono subito arrivati i carabinieri della Compagnia di Avellino per effettuare tutti i rilievi del caso così da avviare le indagini. Sono stati proprio i militari dell’Arma ad accorgersi che alla base del piano di appoggio della teca dove era custoditi i gioielli vi era un foro, presumibilmente praticato proprio dai ladri al fine di accedere al vano dove c'erano le parure in oro e pietra. Il valore complessivo del bottino non è stato ancora quantificato con precisione ma ammonterebbe a diverse decine di migliaia di euro.

I carabinieri stanno cercando di capire perché sono stati portati via solo oggetti di quel tipo e non anche gli altri presenti nelle diverse teche. Su quest’ultime non ci sarebbero segni di effrazione che fanno ipotizzare un tentativo andato male. I militari, inoltre, stanno cercando di visionare anche le telecamere presenti nel luogo di culto nel tentativo di dare un volto alle persone che hanno compiuto il furto sacrilego. Risalire ai responsabili non sarà un lavoro facile. In questi giorni che precedono le festività natalizie l'abbazia è meta di molti pellegrini e tanti turisti attratti dalla mostra permanente di presepi da tutto il mondo.

La pista del ladro intenzionato ad impossessarsi di oro e metalli preziosi smontando i gioielli non è del tutto esclusa in questa fase degli accertamenti ma viene ritenuta poco probabile in quanto non è facile piazzare oggetti del genere, facilmente riconoscibili. Le indagini si concentrano sui ladri d'arte con un colpo su commissione destinato al mercato illegale del collezionismo.

Sotto choc l'abate Antonio Guariglia e l'intera comunità di Montevergine. Il Santuario è un luogo di culto che ospita la famosa icona della "Madonna Schiavona", veneratissima nel Meridione e meta del tradizionale pellegrinaggio dei "femmenielli" nel giorno della Candelora. Lo stesso edifici religioso, nel corso della storia, ha custodito anche la Sacra Sindone e le reliquie di San Gennaro, patrono di Napoli.