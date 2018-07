Gaeta, anziano porta al mare foto della moglie: la foto che commuove

Ogni giorno lo stesso gesto. Profondo, semplice, quasi incredibile se si pensa alla società di oggi. Ma è quello che avviene da tempo a Gaeta, dove un signore ormai anziano, la cui identità non si conosce, porta tutti i giorni con sé la foto incorniciata della moglie, si siede sul muro guardando il mare e rimane in silenzio, piangendo.

Un gesto talmente profondo e commovente che è stato notato dai bagnanti della città. Alcuni di essi l'hanno voluto immortalare. E una foto, fra le tante, è stata pubblicata su Facebook diventando immediatamente virale.

"Sono giorni che viene non conosco questa splendida persona: so soltanto che il suo è stato sicuramente un grande amore l'ho visto piangere e credo che uomini del genere non nascano più. Un abbraccio forte caro amico sei un grande uomo", scrive Giorgio Moffa sul social network. E la foto dell'anziano, oltre ad avere migliaia di condivisioni, colpisce tantissimi utenti, che capiscono che di fronte a loro c'è l'immagine di un amore profondissimo.

Come si può leggere dai commenti, lo stesso autore dello scatto ha potuto parlare con l'uomo della foto. Quel lungomare di Gaeta dove si ferma tutte le volte gli ricorda la moglie, quando da ragazzi facevano il bagno insieme. E torna lì, forse per entrare di nuovo in contatto con quell'amore perduto sette anni fa, quando la moglie è morta. Un sentimento puro che non sembra conoscere confini.