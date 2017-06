Gaffe di Corbyn: la mano finisce sul seno della deputata

Una gaffe in diretta che rimarrà negli annali. Nelle ore immediatamente successive alla chiusura delle urne dopo il voto parlamentare del Regno Unito di ieri, il candidato premier laburista Jeremy Corbyn si è reso protagonista di un episodio decisamente buffo insieme alla compagna di partito Emily Thornberry.

Festeggiando l'affermazione del partito nel collegio di Islington Nord, a Londra, il segretario dei progressisti si fa ritrarre con la collega di fronte alle telecamere. La abbraccia, le passa affettuosamente un braccio intorno alle spalle. Quindi, sempre in diretta video, tenta di darle un cinque.

Se non fosse che la mano, inavvertitamente finisce sul seno della deputata, nel più improbabile degli "highfive". Mentre la Thornberry riceve l'involontaria "palpata" con un aplomb decisamente anglosassone, Corbyn ritira la mano imbarazzatissimo, irrigidendosi di fronte ai flash.

Ma la notte di ieri è stata comunque dolce per i labour e anche un po' di rosso in viso per l'imbarazzo sarebbe stato comunque stato in tema con la serata.