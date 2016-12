Garlasco, i legali dei Poggi: "Stasi è l'unico responsabile dell'omicidio"

I legali della famiglia Poggi, in una nota, definiscono "infondata" l'ipotesi che a uccidere Chiara a Garlasco non sia stato l'allora fidanzato Alberto Stasi.

"In data odierna - scrivono i legali - gli Avvocati Gian Luigi Tizzoni e Francesco Compagna hanno depositato alla Procura di Pavia gli atti relativi al processo a carico di Alberto Stasi, sottolineando la totale infondatezza di qualsivoglia ipotesi volta a prospettare delle responsabilità di terzi nell'omicidio di Chiara Poggi, il cui unico autore è già stato condannato da una sentenza irrevocabile emessa in nome del popolo italiano".

I difensori della famiglia Poggi si dichiarano "dispiaciuti" per il "coinvolgimento di una persona (Andrea Sempio, ndr) risultata del tutto estranea all'accaduto" e "sconcertati" dinanzi alle notizie di stampa " secondo le quali si dovrebbe dar credito a valutazioni scientifiche effettuate da un consulente di parte all'insaputa dell'interessato e senza alcuna garanzia per il medesimo, mentre non avrebbero invece valore le accurate analisi genetiche effettuate nel processo a carico di Stasi dal Professor De Stefano con la partecipazione dei consulenti di tutte le parti ed il rispetto di tutti i protocolli e le garanzie di Legge".